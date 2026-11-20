法国警方正在调查针对演员热拉尔·德帕迪约和作家米歇尔·维勒贝克的指控，涉及2018年12月拍摄电影Thalasso期间涉嫌对一名女子实施轮奸和暴力行为。据《卫报》报道，两名了解案件进展的消息人士向法新社证实，调查仍在进行。

女演员的陈述

调查媒体Mediapart报道称，一名来自东欧的女演员兼舞者于2025年向警方报案，她在报道中以“亚历山德拉”为化名出现。涉嫌袭击发生时，她32岁，正在法国工作。

亚历山德拉称，德帕迪约和维勒贝克在拍摄其中一场戏、摄像机正在拍摄时将她压住并对她实施了袭击。她在向警方提交的陈述中提到“深刻的屈辱”和“难以言说的羞耻”。Mediapart还转述她的话称，事发时她处于僵住和抽离的状态。

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导演和辩方的立场

法新社报道称，该片导演纪尧姆·尼克卢也被指控共谋实施性暴力。尼克卢对Mediapart表示，他在拍摄期间没有注意到“任何强迫”，但向亚历山德拉道歉。该女演员的律师没有回应《卫报》的问询，德帕迪约的代表也未作回应。该媒体还联系了维勒贝克的出版商，但没有收到回复。

电影Thalasso于2019年上映。德帕迪约和维勒贝克在片中饰演他们自己的不同版本，两人在一家健康中心相遇并进行长时间的哲学交谈。

德帕迪约此前的判决

本周，德帕迪约放弃就2025年一宗案件的判决提出上诉；该案涉及他在2021年另一个拍摄现场对两名女性实施性暴力，他还向两人道歉。法院认定，他在巴黎拍摄电影Les Volets Verts期间对一名55岁的布景师和一名35岁的副导演助理实施性暴力罪名成立。缓刑判决仍然有效，这名演员的姓名也被列入法国性犯罪者登记册。

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