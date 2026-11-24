自9月抗议活动开始以来，法国至少31人因安全部队的行动遭受重伤。法新社根据伤者、其律师的证词以及非政府组织的数据统计，其中16人眼睛遭受永久性损伤或失去肢体，Channel NewsAsia报道。

超过140项调查

法国当局尚未公布受伤示威者人数的官方数据。不过，截至11月初，警方内部调查部门已针对执法人员涉嫌施暴的报告展开了超过140项调查。

人权组织指责安全部队在用警棍驱散人群以及近距离使用驱散人群的手榴弹时，不合理地使用武力。法国内政部表示，警方的行动合法且适度。

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伤者证词

25岁的艺术专业学生普兰尼·乌什表示，10月17日在巴黎共和国广场，一个物体击中了她的腿，她和她的律师认为这是一枚催泪瓦斯罐的一部分。据法新社报道，她双侧小腿骨开放性骨折，接受了三次手术以及皮肤和组织移植。她的腿由带有15根杆的外固定装置固定。

39岁的足病医生雷米·奥贝尔表示，10月31日在马赛，他在一次抗议活动后离开一家餐厅时，警察用警棍击打他的脸并将他推倒在地。据他所说，他有八颗牙齿被打掉或折断，鼻子也被打断。这名男子还报告了噩梦及其他创伤后应激障碍症状。

另一名21岁的马赛抗议参与者因受到网络威胁而要求不透露姓名，她的腿部严重受伤。马赛欧洲医院表示，一枚用于驱散人群的手榴弹在她的腿上留下了长达六厘米的伤口。该女子及其律师认为，伤口中有GM2L手榴弹引信的碎片，这种手榴弹会产生巨响并释放催泪瓦斯。

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