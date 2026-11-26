在法国，玛丽娜·勒庞的盟友乔丹·巴尔代拉再次被指发表反犹言论，此前 Mediapart 和《世界报》公布了其涉嫌私下 Facebook 通信的摘录。正如 France 24 报道，这些对话对象是巴尔代拉的一名前学校熟人，时间可追溯至这名政治人物年满18岁的那一年。

公开通信的内容

据 Mediapart 和《世界报》称，巴尔代拉据称在信息中写道，银行由犹太复国主义者掌控，并提及建立一个以耶路撒冷为首都的新世界秩序的愿望。两家媒体表示，通信中的一些细节可能表明作者是巴尔代拉，尤其是提到他当时的教师、父母以及向外国人教授法语的内容。他还在自己2024年的自传中描述了后一段经历。

Mediapart 表示，早在9月该媒体首次报道巴尔代拉2013年在 Facebook 上涉嫌发表反犹评论时，就已掌握这些摘录。当时，编辑部没有公布更多片段，以免暴露消息来源的身份。Mediapart 和《世界报》指出，在巴尔代拉否认此前指控后，这名学校熟人后来同意提供这些材料供发表。

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巴尔代拉的否认

31岁的巴尔代拉通过律师断然否认了新指控，称其为不可接受的伤害意图。他此前也否认在自己担任国民阵线活动人士期间有任何过错；该组织现名为“国民联盟”。

巴尔代拉已就此前的指控向 Mediapart 提出两项法律投诉。他是勒庞的关键盟友之一；France 24 称勒庞为法国总统候选人，如果她在明年的选举中获胜，他可能领导政府。

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