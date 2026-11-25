在法国，国际网球诚信机构指控法国网球选手阿蒂尔·林德克内希拒绝接受反兴奋剂检测。此案涉及据称发生在布列塔尼的一起事件，法国媒体L'Equipe称该事件发生于6月。Channel NewsAsia援引路透社报道称。

案件将由独立法庭审理

负责监督网球反兴奋剂和反腐败规则执行情况的国际网球诚信机构证实已提出指控。ITIA表示，独立法庭将在明年初审理此案。

该机构还对案件细节被披露表示失望。ITIA指出，其努力对这类程序保密，并拒绝就调查细节发表评论。

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林德克内希否认违规

31岁的林德克内希在Instagram发文中否认了指控。他表示，自己已请求ITIA将其案件交由独立法庭审理，并称自己认为自己无罪。

这名网球选手表示，他将向法庭提交该情况的所有细节，在案件审理前不会公开评论案件的具体情况。他还表示，自己从未使用过违禁物质。

L'Equipe报道称，林德克内希可能因涉嫌拒绝接受检测而面临四年禁赛。该法国选手世界排名第57位，尚未获得ATP单打冠军。

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