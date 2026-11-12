在法国特拉普的凯文·泰西耶住所搜查期间，调查人员发现了一张写有四名与左翼政治力量有关的公众人物姓名和电话号码的纸条。泰西耶是10月枪击案的嫌疑人。据法国24台报道，这名39岁男子已因包括与恐怖活动有关的谋杀和谋杀未遂在内的指控被正式立案调查。

政治人物和活动人士的联系方式

纸条上列有绿党议员艾梅里克·卡龙和桑德琳·鲁索、“不屈法国”议员达维德·吉罗，以及反种族主义和反对警察暴力活动人士阿萨·特拉奥雷的联系方式。

泰西耶告诉调查人员，他从一个公布了个人数据泄露信息的网站获取了这些号码，并称这些人为“左翼人士”。他否认有意袭击他们。检方表示，案件材料中没有其他证据表明针对这四人的暴力计划已被准备。

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枪击案调查

检方称，该犯罪是因受害者实际或被认为属于某一特定种族、族群、民族或宗教而实施的。在讯问期间，泰西耶承认曾向一名黑人男子开枪，也曾向两名他猜测可能具有北非血统的男子开枪。他还表示，自己曾试图向一名戴面纱的女子开枪，但武器卡壳了。

调查人员在不同地点收缴了128枚击发后的弹壳。枪击造成一人死亡、另有五人受伤，其中包括一名伤势严重的11岁女孩。泰西耶不同意被称为恐怖分子，并告诉调查人员，他是为了法国而行动。

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