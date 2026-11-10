11月10日上午，法国学生封锁了全国约3700所高中中的49所学校入口。在要求改善学习条件的抗议背景下，这些行动正在进行，Channel NewsAsia报道，并援引法国教育部的消息。

巴黎的抗议活动

法国当局预计，当天晚些时候将有数千名高中生和大学生参加巴黎的示威活动。这里所指的高中面向15至18岁的年轻人。

自9月以来持续的学生抗议活动，近几周已因生活成本问题发展为更大规模的示威。一些活动伴有个别暴力事件和有关警方暴力执法的指控。

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学生和工会的诉求

学生和教师工会在一份联合声明中呼吁加强动员，并继续向政府施压。学生协会负责人里亚德·拉尼表示，抗议者不仅为自己发声，也为教师及其工作条件发声。

政府宣布，将逐步替换用于进入高等教育机构的在线选拔平台，并为一些问题最严重的学校提供额外资金。学生认为这些措施不足够。工会还批评了在常规通胀指数化调整之外额外提高0.6%最低工资的承诺，并呼吁于11月17日举行新一轮罢工和抗议活动。

据当局数据，上周四全国有约57.5万人参加了与生活成本有关的行动，而工会估计参与人数为150万。

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