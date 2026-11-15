法国学生抗议进入第八周——《卫报》

法国学生因学习条件发起的抗议已持续第八周：过去两个月，数百所高中被垃圾箱设置路障，或因安全风险而关闭。据《卫报》报道，自9月底以来，数千名毕业班学生——包括未直接参与抗议的学生——已缺课最多150小时。

学生要求修缮失修的建筑，增加代替缺勤同事的教师人数，解决班级过度拥挤的问题，并制定更公平的大学录取条件。巴黎大区以及包括图卢兹在内的其他城市局势最为严峻。远程教学只是偶尔能完全弥补错过的课程，一些青少年已连续四五周未到校上课。

受伤与暴力事件

据《卫报》报道，当局起初通过加强安保并在学校附近部署警察来应对抗议。在冲突中，有人因警方武器受伤，其中包括失去手臂或眼睛的儿童。自抗议开始以来，已有超过360名学生和245名学校工作人员受伤。

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教师工会指责政府任由局势升级为危险的暴力浪潮。该国不同地区的学校附近和教室内都曾燃放烟花。一名巴黎附近的地方议员试图在学校附近进行调解时，胸部被装有汽油的瓶子击中。与此同时，政府和工会强调，参与暴力活动的人并非那些为受教育权而和平抗议的学生。

教师呼吁重返学习

高中校长举行了自己的抗议活动，称他们无法应对混乱和不确定性。至少50名学校负责人已提交辞职申请。来自图尔的历史和地理教师朱利安·鲁瓦代表安德尔-卢瓦尔省的SNALC教育工会表示，存在“信任危机”，并需要降温。

他表示，一些学生因警察在场而害怕进入学校，这种紧张局势尤其影响已在学习上遇到困难的青少年。教师们也担心学生为学士会考做准备的情况。克雷泰伊地区一所高中的英语教师指出，她支持学生的和平诉求，但担心学年可能会被打乱。

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