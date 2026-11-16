法国自10月17日以来已拘留逾4900人——《日本时报》

法国自10月17日以来已拘留逾4900名涉嫌在抗议活动期间参与骚乱的人员。据司法部长热拉尔·达尔马宁称，截至11月3日，2290人已被移交刑事起诉，404人已被判处监禁。《日本时报》报道，被拘留者大多数是18岁至25岁的男性。

抗议活动于9月开始，最初是针对公立学校条件的小规模行动。随后，对高生活成本和公共服务状况不满的人士也加入其中，包括家长、教师、工会、左翼政治人士以及“黄背心”运动参与者。

10月17日的骚乱

10月17日，骚乱席卷巴黎、马赛和里昂。内政部长洛朗·努涅斯表示，当天全国有超过50万人参加抗议，其中巴黎约有11万人。在24小时内，约3000家企业遭到打砸，从高档商店到超市均未幸免。

在巴黎，个别团体砸毁橱窗、设置路障，并焚烧汽车和自行车。在马赛，身穿黑衣的人进入市政厅，推倒了法兰西共和国象征玛丽安娜的半身像。在利摩日，骚乱参与者纵火焚烧市政厅大楼；在里昂，一家旅游办公室起火。

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法国当局表示，极左团体活动人士参与了暴力活动，并称这些人采用了“黑块”战术。与此同时，与该媒体交谈的三名警察和一名情报人员表示，他们无法证实此类团体在骚乱中发挥了主导作用。

对警方行动的投诉

一些年轻抗议参与者遭受重伤后，警方行动也受到批评。法国内政部称，自9月以来，已就警察暴力指控启动161项内部调查。联合国专家和其他人权专家对在有时发生暴力的学校封锁期间拘留近7000名未成年人表示担忧。

为防止暴力再次发生，政府在后续活动中为警方增派力量，实施宵禁并禁止多场游行。努涅斯表示，在后续抗议活动中，有7万名警察和宪兵维持秩序，尽管执法人员仍持续面临暴力事件。

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