11月5日上午，也就是全国罢工当天，法国约3700所高中中有81所被封锁。据The Rio Times援引法国教育部的消息称，这约占此类教育机构的2.2%。

截至巴黎时间10时，参与抗议运动的学生工会Union syndicale lycéenne表示，超过1000所学校已经“停摆”。估算差异被解释为统计标准不同：教育部统计封锁情况，而该工会还将被当局关闭或被警方封锁的学校计入其中。

封锁数量增加

11月2日上午，即秋季假期后的第一天，教育部统计到41所被封锁的高中。教育部长埃杜阿尔·热弗雷称情况相对轻微，但警告称，数十万名学生的学年可能面临风险。

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他表示，人们有权抗议，但不应阻止其他人上课。在2027年预算草案中，政府提议在中等教育阶段新增500个岗位，并从2027年秋季起逐步实施每班最多28名学生的限制。

罢工影响学校和交通

工会加入了学生抗议活动，要求提高工资并修改2027年预算草案。教育部数据显示，公立小学中罢工者的比例为17.54%。

国有铁路运营商SNCF的四个员工工会宣布罢工。该公司警告称，TGV高速列车服务将出现轻微中断，区域线路也将受到影响。巴黎运营商RATP预计地铁、公交车和有轨电车将正常运行，但RER B通勤线路将减少班次。巴黎计划于当地时间14时至19时举行游行，路线从共和国广场至民族广场。

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