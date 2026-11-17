法国工会和“黄背心”运动呼吁举行新一轮全国抗议日，学生也希望加入其中。学校负责人表示，他们只能独自应对长期抗议活动和教育机构被封锁所带来的后果，Tagesschau报道。

上周末，全国各地的校长举行了声援行动。巴黎一所高中的副校长阿尔诺称，他试图打开被学生堵住的紧急出口时受伤。据他所说，学校每天都承受着来自希望继续上课的家长和学生，以及参与封锁者的压力。

有关向学生施压的投诉

阿尔诺声称，他所在高中约有50名政治活跃的学生实际上妨碍了其他人的学习。据他所说，这些学生持左翼政治观点，该校门上出现了极左翼政党LFI的贴纸。

他还表示，想要上课的学生受到喊叫和嘘声的恐吓。阿尔诺认为，一个小团体正在向数量大得多、未参与封锁的学生施压。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

高中周边的限制措施

巴黎警察局已禁止在受封锁影响最严重的高中附近举行抗议活动。当局还预防性禁止销售烟火制品。学校负责人认为，这类措施并非对抗议活动的政治回应。

巴黎第19区一所高中的校长安娜-洛尔·拉卢埃特担心，部分学生可能不会重返学校。她强调，学习中断对需要稳定学校结构、且无法通过在家额外补课来弥补缺失内容的年轻人而言尤为危险。

阿尔诺表示，秋假结束后，参与学生行动的人不再提出具体诉求，而是高喊反对总统埃马纽埃尔·马克龙和警方的口号。政府提出的让步既未令学生满意，也未令工会和“黄背心”满意。抗议活动已持续第八周。

关注我们在