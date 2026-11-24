法国付费电视频道Canal+将于12月19日播出SNL France首期节目，这是美国节目《周六夜现场》的本地改编版。据《综艺》报道，首播将由法国喜剧演员兼演员马努·帕耶主持。

这期节目时长52分钟，将在现场观众面前进行直播。节目将由一个10人喜剧团队出演，形式包括围绕时事话题的短剧、预先录制的片段以及现场音乐表演。

节目的法国版本

该项目根据NBCUniversal Formats的授权制作，后者是Universal Studio Group旗下部门。联合制作方为Mediawan旗下的Black Dynamite、Douze Doigts Production和Canal+。该频道播出原版美国《周六夜现场》已超过10年。

编剧团队将由喜剧二人组雨果·贝纳莫齐格和大卫·卡维廖利领衔，两人曾参与法国项目Le Flambeau、Platane和Terrible Jungle。演员阵容成员莉宗·达尼埃尔也加入了编剧团队，她曾担任电影Call My Agent: The Movie的联合编剧。

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演员阵容和音乐嘉宾

首位音乐嘉宾将是法国R&B歌手RnBoi，他是首位签约阿雅·中村旗下Nakamura Industrie唱片公司的艺人。他将演唱一首为该节目创作的新作品。

演出阵容包括比利时裔美国演员、编剧和导演贝朗热尔·麦克尼斯，莉宗·达尼埃尔、萨夫桑·阿贝斯、艾玛·埃布阿内、贝特朗·冈萨尔维斯、弗朗索瓦·德·布劳尔、卢卡·贝斯、西蒙·科斯蒂、维克托·桑萨诺以及单口喜剧演员阿黛尔·富加齐。法国团队还在纽约美国版SNL的幕后度过了一周，学习该节目的运作方式。改编版将涉及法国文化、时事和流行娱乐等主题。

法国此前已播出过这一形式的改编版：2017年，M6频道播出了一期由喜剧演员加德·埃尔马莱担任主持人的节目。由洛恩·迈克尔斯于1975年创作的原版《周六夜现场》去年庆祝了50周年。

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