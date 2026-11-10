法国警方在对三处地点进行搜查后拘留了多名嫌疑人，其中包括巴黎丽兹酒店。该案涉及疑似暴力和人口贩运，与哈罗德百货和巴黎丽兹酒店前所有者穆罕默德·法耶德有关。BBC新闻报道。

伦敦警方表示，法国执法人员于10月13日和14日进行了搜查。英国警察在法国行动期间在场，但没有直接参与行动。

巴黎和圣特罗佩的搜查

法国当局表示，调查人员询问了数名受害者，并正与英国当局合作开展调查。搜查和证据收集工作在巴黎第一区的丽兹酒店、此前属于法耶德的圣特罗佩圣泰蕾兹别墅，以及巴黎第十六区的温莎别墅进行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

多名嫌疑人被警方拘留，但在讯问后获释。法方表示，正在分析搜查期间查获的数字材料。调查仍在巴黎检察院的领导下继续进行。

受害者陈述和支持团体的反应

2024年9月，在BBC的一部纪录片和播客中，20多名女性指控法耶德实施性暴力。该项目的一名参与者表示，她在巴黎丽兹酒店遭受性暴力；另一人称，她在温莎别墅遭到强奸。

此后，已有400多名疑似受害者或证人联系律师。Justice for Fayed and Harrods Survivors团体欢迎法国和英国执法部门之间的合作，并呼吁同样彻底地调查法耶德拥有的其他房产。No One Above团体表示，其认为法国正将此案视为有组织的人口贩运案件。

关注我们在