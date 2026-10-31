澳大利亚弗里曼特尔市的新Walyalup大桥将于周日开放。澳大利亚广播公司新闻报道，该桥将比原计划提前四个月投入使用。

已有86年历史的木制Fremantle Traffic Bridge于2月关闭，以建设新的通道。最初预计工程将持续12个月。与此同时，项目成本增长了一倍以上，从2021年公布的2.3亿美元升至5.96亿美元。

旧桥上的事故

首批步行通过新桥的人中将包括92岁的珍·米德尔顿。1956年，22岁的她与两名同事在一辆汽车从旧桥约10米高处坠落后幸存。

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午休期间，米德尔顿正在教同事芭芭拉·希蒙开车，塞尔玛·戴维斯坐在后排。据米德尔顿说，在从莫斯曼公园前往弗里曼特尔的路上，汽车在一段被雨水打湿且有油污的路面上打滑。汽车撞上混凝土支撑柱，翻车并从桥上坠落。三名女性都没有遭受重伤，不过由于淤伤，她们次周上班时都带着坐垫。

新通道的特点

这座长500米的新桥与前一座桥拥有相同数量的车道，但人行道更宽，供船只通行的净空更大。这是澳大利亚首座矮塔斜拉桥，其结构结合了悬臂式构件和斜拉支撑。

Walyalup将成为第三座Fremantle Traffic Bridge。第一座由囚犯于19世纪中叶建造，第二座于1939年开放，最近已被拆除。

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