在加蓬的Lekedi Foundation保护区，饲养员正在为成年雄性大猩猩乔乔寻找同伴。乔乔从一家私人动物园迁来后，至今仍没有与其他大猩猩一起生活。据BBC News报道，他们正考虑让另一只获救动物或一只在动物园出生的大猩猩与它共同生活。

孤立生活

乔乔在不足一岁时被从野外捕获。据报道，它的家人被偷猎者杀害，而这只幼崽被卖给了一家私人动物园。在那里，它几乎整个童年都在一个小笼子里度过，并与其他大猩猩隔离。

2015年，11岁的乔乔第一次踏上草地。十多年已经过去，但它既没有大猩猩家庭，也没有同类朋友。饲养员负责人马克塞·阿纳克莱·马卡巴表示，这只动物渴望与人互动，尤其会收集树叶来换取零食。

保护区负责人埃里克·维约姆指出，当乔乔认识的女性前来参观围栏后离开时，它会发出成年雄性在自然界中呼唤雌性时使用的声音。他认为，这只大猩猩感到孤独。

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寻找同伴需要谨慎

研究类人猿心理学的萨塞克斯大学教授吉莉安·福雷斯特称，乔乔的情况是她见过最严重的孤立案例之一。研究人员借助热成像摄像机记录到，这只动物的鼻子持续冰冷——这可能表明其身体对压力的反应受损。

这名科学家认为，与另一只大猩猩建立社会联系可能有助于乔乔。同时，从获得认证的动物园运送动物，需要由国际委员会作出决定，该委员会必须考虑遗传、健康状况以及个体之间的相容性。引介过程将循序渐进地进行，其中包括通过带有另一只大猩猩气味的物品进行接触。

一些专家警告说，由于乔乔已经成年，这样的尝试可能给它带来额外压力。饲养员希望为它找到一只相容的雌性或雄性。Grace Center专家凯蒂·福西特指出，要考虑将该动物放归野外，社会联系是必要条件，而回归自然是乔乔饲养员的最终目标。

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