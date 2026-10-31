巴基斯坦海得拉巴一条连接Alamdar Chowk与卡西姆乔克附近旧国道的新道路已开放通行，尽管高压线杆仍留在车行道上。汽车驾驶员和摩托车手不得不在这些电线杆之间穿行，现场视频在社交媒体上引发批评，《黎明报》报道。

当局立场

信德省首席部长赛义德·穆拉德·阿里·沙阿表示，迁移电线杆是海得拉巴电力供应公司，即Hesco的责任。据他说，已向这家电力公司拨付了相关工作资金，但该公司没有完成工作。

沙阿称，道路的建设和开放是一项旨在加大公众对Hesco压力、加快迁移线路的策略。信德省政府发言人萨迪娅·贾维德承认行政部门存在一定疏漏，并表示该路段本应设置路障和警示标志。

与此同时，海得拉巴副专员扎因努尔·阿比丁·梅蒙表示，这条道路并未正式开放。他称，执行机构和交通警察已设置路障、标志和其他限制措施，但人们每天都会绕过这些措施。

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电网迁移

这条长1.6公里、设有两条车行道的道路，是总价值10.6亿巴基斯坦卢比的三个道路项目的一部分。该项目于4月开工。

Hesco代表萨迪克·库巴尔表示，Alamdar Chowk附近的卡西马巴德变电站为27条馈线供电，其中24条穿过该区域。据他所说，22条馈线已迁移至新电线杆并完成接通，其余5条仍有待接通。

梅蒙还表示，截至10月28日，已有97根电线杆完成迁移，其余电线杆计划在11月10日前迁移。他补充说，道路仅铺设了中间层，最终沥青层尚未铺设。

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