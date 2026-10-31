2025年前三个季度，加纳15至24岁人群的平均失业率为32.4%。对于15至35岁的更广泛年龄组，这一指标为21.9%，而全国平均失业率为12.8%，The Rio Times报道，并援引加纳统计局的数据。

官方统计数据

这些数据载于年度出版物《Ghana in Numbers, 2025》，该出版物汇总了有关人口、经济、社会领域、公共管理和环境的政府统计数据。失业指标基于加纳统计局开展的季度劳动力调查。

在统计中，失业人员是指没有工作、可以就业且正在寻找工作的人。该机构数据显示，2025年，约1200万加纳居民年龄在15至35岁之间，约占该国人口的三分之一。

未就业和未接受教育的青年

2025年前三个季度，15至35岁既未工作、未学习，也未接受职业培训的人群占比平均为17.9%。第三季度，此类人群接近200万，其中超过60%为女性。

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城市地区该指标为20.6%，农村地区为18%。最高水平出现在加纳中部地区，为25.3%。

非正规就业

加纳超过70%的所有工作岗位属于非正规就业。约65%的已就业年轻人表示，其技能与工作相符，但只有58%认为其教育水平符合岗位要求。

统计局还指出，该国人口中0至14岁儿童的占比从2000年的41.8%降至2025年的35%，而青年占比仍维持在约35%的水平。

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