台湾高雄两名主要市长候选人——民进党的赖瑞隆和国民党的柯志恩——于周五晚间举行辩论。主要议题包括原205兵工厂用地的未来以及政治捐款，据《台北时报》报道。

兵工厂用地的未来

隶属军备局的205兵工厂去年完成从高雄市中心迁往大树区。该地面积为57公顷。这座建于1945年的兵工厂曾为武装部队生产口径小于40毫米的轻武器。

赖瑞隆表示，该地靠近亚洲新湾区，市政府正将其发展为大型商业和工业中心。他认为，这块土地应为未来产业发展预留。他还批评柯志恩提出将市政府和市议会迁至此处的建议，称该项目将给城市带来沉重的财政负担。

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柯志恩回应称，她的对手并未为这片大型土地提出明确的发展计划。她批评有关可能引进英伟达或建设人工智能园区的说法，称这些提议论证不足。这名候选人提议将原兵工厂改造成类似纽约曼哈顿的特别区域，按照她的构想，该区域将超越台北信义商业区。

围绕捐款和预算的争议

柯志恩还就来自太阳能企业的捐款以及赖瑞隆举行的听证会向他提问，两人都是立法委员。她称，这些听证会可能有利于相关企业的业务。赖瑞隆表示，他始终依法申报政治捐款，而听证会是为讨论能源发展方向而举行，官员、学者和商界代表均参与其中。

此外，赖瑞隆指责国民党在2024年修改政府收支划分法时，推动将台北在政府收入分配中的份额提高3%的想法。柯志恩否认立法机关通过的修正案包含这一条款，并指责对手散布谣言和进行人身攻击。

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