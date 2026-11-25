美国剑桥市哈佛大学的研究人员创建了一个实验平台，用于在体外——即在细胞培养中——启动人体躯干形态发生。该研究采用向由人类多能干细胞形成的上皮囊泡局部递送信号分子的方式，据《自然》报道。

局部信号递送

该平台基于由PDMS聚合物制成的微孔阵列。研究人员将细胞接种在预设的Matrigel图案上，随后与保留在微孔中的微粒共同培养。这些微粒被用于向细胞结构局部递送信号。

在其中一个阶段，作者测试了向由人类多能细胞形成的囊泡局部递送BMP。团队还创建了荧光报告细胞系，以随时间追踪BMP4和FOXF1的动态变化。

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细胞谱系分析

为分析结果，研究人员使用了单细胞RNA测序和bulk RNA-seq。该研究获得的数据分别以GSE306808和GSE347564编号存放在GEO数据库中。

作者还将细胞谱系与此前发表的人类胚胎单细胞分析数据进行了比较，并重新分析了有关小鼠原肠胚形成、食蟹猕猴胚胎、类原肠胚和轴向类器官的数据集。用于图像和转录组数据分析、聚类以及将该模型与胚胎数据进行比较的代码已根据MIT许可证发布。部分作者是哈佛大学一项专利申请的发明人，该申请涉及通过微粒向上皮囊泡递送信号以创建类器官。

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