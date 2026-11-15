在哈瓦那，一项替代垃圾清运服务依靠46名员工和15辆电动车保持一个街区的清洁。公共服务部门也面临燃料短缺，导致古巴首都部分地区的垃圾堆积在街道上。

据Tagesschau报道，替代垃圾清运的想法由小企业家亚西埃尔·埃尔南德斯·罗曼提出。清洁费用的一部分由国家承担，其余由私人或酒店支付。其中一名员工亚历克西斯·努埃瓦此前是一名公交车司机，但因汽油短缺而失业。

停电与燃料短缺

据该媒体报道，在美国总统唐纳德·特朗普阻断对该国的石油供应后，古巴的能源危机急剧恶化。由于电力供应中断，电影院、剧院和文化中心被迫关闭。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

汉堡GIGA研究所的古巴问题专家伯特·霍夫曼表示，自1月以来，只有一艘油轮获准在古巴靠泊。他说，电力短缺导致食品变质、抽水泵停运以及日常生活条件恶化。垃圾清运服务的员工谈到没有风扇的夜晚、睡眠问题以及无法做饭。

危机中的私人倡议

在哈瓦那，29岁的达维德·冈萨雷斯每周都会把自己的家变成举办派对、音乐会、文学朗读和政治讨论的场所。停电期间，来自西班牙、容量为10千瓦时的电池为冰箱、音响系统和其他设备供电。冈萨雷斯表示，每周有20小时的正常供电已被视为一种奢侈。

霍夫曼还指出，古巴比索在几个月内兑欧元已贬值超过一半。工资和养老金跟不上物价上涨，而收到海外亲属外汇汇款的人则更容易购买商品。

关注我们在