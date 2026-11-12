2024年10月至2025年12月期间，位于澳大利亚塔斯马尼亚州西海岸的麦夸里港有1907吨养殖鲑鱼死亡。环保组织Environment Tasmania通过信息获取请求获得了塔斯马尼亚州环境保护局（EPA）的数据，澳大利亚广播公司新闻报道。

围绕死亡率指标的争议

Environment Tasmania表示，根据港内饲料量限制，每年最多可养殖9500吨鲑鱼。该组织认为，死亡鱼类约占15个月内最大可能产量的15%。

不过，行业协会Salmon Tasmania首席执行官约翰·惠廷顿对这种计算方式提出异议。他表示，死亡率应按死亡鱼类的数量而非重量确定。他称，在所述期间，任何时点位于麦夸里港的鱼类中，死亡的不到8%。

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在2024年底通过另一项请求获得的早期数据中，提及7个月内有1149吨鲑鱼死亡，时间为2023年9月至2024年3月。新数据没有说明鱼类死亡的原因。Salmon Tasmania表示，港内没有P. salmonis细菌，该细菌曾导致塔斯马尼亚其他地区鲑鱼大量死亡。

许可证与水质状况

EPA对麦夸里港10处鲑鱼养殖点的活动进行监管。在那里运营的三家公司的环境许可证有效期近一年前已届满，但这些公司已申请新许可证，在相关申请作出决定前可以继续运营。监管机构表示，根据法律，所有许可证仍然有效。

麦夸里港是濒危的Maugean skate唯一已知栖息地。塔斯马尼亚州环境部正在考虑授予该港这一物种关键栖息地的地位。EPA此前要求鲑鱼养殖公司额外向水中充氧；目前，水体充氧总能力已达到每天所需的10.3吨。

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