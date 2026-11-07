海地警方称，Boston帮派头目马蒂亚斯·森蒂尔在一次警察行动中死亡。据半岛电视台报道，森蒂尔在行动中多处中弹，随后在医院死亡。该媒体援引一名警方消息人士报道称。

警方表示，森蒂尔已被“制伏”。执法人员在周五发布的一则帖子中称，他是Boston团伙的头目。该团伙以太子港贫困地区太阳城的一个街区命名。

总理的反应

总理阿利克斯·迪迪埃·菲斯-埃梅在社交媒体上欢迎此次行动的结果。他用法语和海地克里奥尔语写道，该国少了一名帮派头目。他表示，为将国家从帮派控制中解放出来的斗争将继续进行，而这些团伙将无法安睡。

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危机规模

海地多年来一直遭受不断升级的帮派暴力，尤其是在2021年总统若弗内尔·莫伊兹遇刺后局势加剧。联合国数据显示，帮派控制着太子港多达90%的地区，包括关键道路和海港。首都及其周边至少有26个团伙活动。

联合国还估计，约一半帮派成员是18岁以下的儿童和青少年。由于暴力事件，至少140万人离开了家园，主要集中在首都地区。2026年7月至10月期间，暴力事件造成1123名海地人死亡，另有440人受伤。7月和8月共记录了689起与帮派活动有关的强奸案件。

国际镇压帮派部队的成员于4月开始抵达该国。其为期12个月的授权于9月延长至2027年3月。与此同时，该部队面临资源和人员短缺。

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