加沙250对新人在集体婚礼上结婚——The National

在巴勒斯坦加沙市，250对巴勒斯坦新人参加了由阿拉伯联合酋长国人道主义任务“英勇骑士3号行动”（Operation Gallant Knight 3）组织的集体婚礼。活动于周五在该市海岸的Maritime Club举行，The National报道。

250对新人的婚礼

新娘身穿婚纱，手持白色和红色花束；男士们则身着深色西装，其中许多人戴着库菲耶头巾。新人在亲属和宾客面前交换誓言。仪式伴随着音乐和庆祝活动。

许多新婚夫妇因战争、流离失所和经济困难而推迟结婚。据该媒体报道，由于失去住房、大规模人口流离失所和严峻的经济形势，举办传统婚礼对许多加沙年轻居民而言变得过于昂贵。仪式参与者称，这场活动是在数月不确定性和战争后难得的欢乐机会。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

阿联酋人道主义任务

阿联酋总统外交顾问安瓦尔·加尔加什表示，加沙及其居民仍是阿联酋人道主义努力的核心。他说，这场集体婚礼表明，人道主义援助不仅应减轻苦难，也应让人们重获希望。

“英勇骑士3号行动”于2023年11月5日根据阿联酋总统谢赫·穆罕默德的指示启动。该任务在加沙地带提供食品、医疗援助、住所援助和心理社会支持。The National指出，作为该行动的一部分，已有超过13.6万吨、价值41.6亿美元的援助物资被运往加沙。

关注我们在