哈马斯内部安全部门负责人纳伊姆·阿布·纳赫勒在以色列对巴勒斯坦加沙市西部发动的空袭中死亡。BBC News援引由哈马斯控制的加沙内政部的消息报道了此事。

掌管该部门两个月

该部门称，50岁的阿布·纳赫勒于9月就任该职位。他的前任当时在一次突袭中被以色列特种部队抓获。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和国防部长伊斯拉埃尔·卡茨表示，以色列军方已击毙阿布·纳赫勒。

加沙地带的其他袭击

巴勒斯坦救援人员和医护人员还报告称，周二另外两次以色列空袭造成6人死亡。包括一名青少年在内的3人在加沙市以南的瓦迪加沙地区死亡。

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另有3人死亡，其中包括两名警察，他们死于对汗尤尼斯以西马瓦西地区一座警察局的袭击。加沙警方称，此次袭击是针对执法人员行动的一部分，该行动旨在该地区制造混乱。以色列军方表示，其在该地区打击了被其称为恐怖分子的人员。

停火后的伤亡

尽管以色列与哈马斯去年10月在美国斡旋下达成停火，以色列仍几乎每天对加沙地带发动袭击。根据由哈马斯控制的加沙卫生部数据，自那以来至少有1679人死亡；联合国认为其统计数据可靠。以色列称，在此期间有6名以军士兵死亡。

这场战争始于2023年10月7日哈马斯领导的对以色列南部的袭击，当时约1200人死亡，另有251人被劫为人质。此后，根据加沙卫生部数据，超过74,740人在以色列袭击中死亡。

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