据阿纳多卢通讯社报道，周四深夜，以色列空袭摧毁了巴勒斯坦加沙市阿特图法赫和阿什舒贾伊耶社区的五栋多层住宅楼。这些建筑内有数十套公寓，数十个家庭被迫离开相关地区。

两处社区遭七次打击

据该通讯社记者称，四次打击落在阿特图法赫东部阿勒萨纳福尔路口附近的三栋住宅楼上。这些建筑位于以色列军方控制地区附近。打击摧毁了这些建筑，并损坏了邻近设施。

在阿什舒贾伊耶社区，飞机在发出撤离警告后，又对两栋多层建筑实施了三次打击。这些建筑位于阿什舒贾伊耶路口附近，处在以色列军方控制区域之外。

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住宅和帐篷受损

邻近住宅、财物以及流离失所的巴勒斯坦人居住的帐篷在打击中受损。目击者称，夜间空袭引发恐慌：人们在寒冷天气中离开这些地区，来不及带走衣物、毯子和生活必需品。

目击者表示，由于该市住房存量遭到大规模破坏，流离失所的家庭面临搭建临时住所材料短缺以及缺乏替代住所的问题。在气温下降的背景下，帐篷受损加剧了已经失去住房的家庭的困境。该通讯社还报道称，空袭发生之际，据其评估，2025年10月10日生效的停火协议仍在持续遭到违反。

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