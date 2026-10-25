在加沙，因教育机构受损、家庭流离失所以及必要设备短缺，听障和视障儿童获得专业教育的机会有限，甚至完全无法获得。半岛电视台报道称，13岁的凯南·阿尔-萨巴阿患有听力障碍，无法修理自己的助听器：由于加沙地带被封锁，该设备所需的电池、导管和耳模均无法获得。

在2023年10月战争开始前，这名男孩在加沙市的“阿特法卢纳”聋童协会学习。该组织的建筑在战争期间被部分摧毁，随后成为流离失所者拥挤的避难场所。如今，“阿特法卢纳”开设了临时学习空间，凯南可以在其家庭居住地附近的其中一处上课。

有限的课程与设备短缺

男孩的父亲塔梅尔·阿尔-萨巴阿说，在战争的第一年里，他的儿子完全没有上学。现在每周上课三天，每天不超过两小时，他表示，这不足以弥补落下的学习内容。凯南出行也仍然危险，因为他听不到爆炸声和警报信号，也并非总能与身边的人交流。

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手语翻译及残障人士权益倡导者法德尔·库拉兹表示，在2023年10月前，加沙登记在册的听障人士约有2万人。据实地估计，另有约3.5万人因爆炸遭受完全或部分听力丧失。他还报告称，助听器、电池、耳模和零部件短缺，专业检查和治疗也面临困难。

为视障儿童开设的学校

视障儿童面临类似问题。位于加沙市西南部塔尔·哈瓦地区的安-努尔学校是唯一一所面向视障初中和高中学生的公立学校，该校遭受严重破坏并停止运营。战前，来自整个加沙的约80名学生在那里学习，其中一些由专用巴士接送。

该校前教育顾问杜阿·奥马尔·巴希尔担心，如果没有定期课程，学生可能失去盲文阅读和自主学习技能。12岁的贾娜·什雷姆患有严重视力障碍，她的母亲说，女儿的眼镜在2023年11月从沙提难民营大规模撤离期间损坏。该家庭无法更换眼镜，而贾娜本人失去了受教育机会，只能借助盲文打字机在家学习。

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