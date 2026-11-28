周六，加沙地带一名巴勒斯坦人在以色列袭击中死亡，另有5人受伤，其中包括一名13岁男孩。据阿纳多卢通讯社报道，消息援引医疗和当地消息人士。事件发生在违反停火的背景下；据该通讯社称，该停火自2025年10月10日起生效。

对加沙市的袭击

据阿什-希法医院一名医疗消息人士称，艾哈迈德·西赫云在加沙市西部巴勒斯坦体育场附近死亡，另有一人受伤。以色列无人机袭击加沙市北部一顶帐篷时，另有3名巴勒斯坦人受伤，其中2人伤势严重。

当地消息人士还称，一架以色列无人机向巴勒斯坦体育场附近一所房屋的庭院发射了至少一枚导弹。

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汗尤尼斯一名少年受伤

在南部城市汗尤尼斯，一名13岁男孩在阿布·哈米德环岛附近被以色列军方打伤后，腹部受到中度伤害。纳赛尔医院的一名医疗消息人士向阿纳多卢通讯社透露了这一消息。

当地消息人士表示，以色列军用车辆在汗尤尼斯中部和南部，朝居民楼以及流离失所巴勒斯坦人居住的帐篷密集开火。据加沙卫生部称，自停火开始至周四，因以色列违反停火已有1,705名巴勒斯坦人死亡，另有6,163人受伤。

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