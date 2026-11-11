Dawn：至少7名巴勒斯坦人死于以色列在加沙的炮火

据当地医务人员消息，周二，巴勒斯坦加沙地带至少7名巴勒斯坦人死于以色列的袭击和炮击，其中包括法迪·拉贾卜及其13岁的儿子阿布巴克尔。Dawn报道。

医务人员称，这对父子死于加沙城泽图恩地区一处流离失所者避难所屋顶遭受的空袭。另有一人在达拉杰地区一所学校附近的袭击中死亡。

加沙城和汗尤尼斯的袭击

在加沙地带南部的汗尤尼斯，一名男子死于以色列炮火。医务人员随后表示，以色列空袭击中加沙城萨布拉地区一家金属加工厂，造成3人死亡。

巴勒斯坦卫生部表示，在被占领的约旦河西岸，以色列军队于周一深夜在纳布卢斯西北部的布尔卡村射杀了14岁的穆阿塔兹·伊亚德·达格拉斯。以色列称，军方是在应对投掷石块的行为。

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巴勒斯坦红新月会表示，其救援队为两名枪伤人员提供了援助，并将他们送往医院。同时，该组织称，以色列军队不允许救援人员接近第三名伤者，并扣留了3名志愿医护人员。

加沙地带的洪涝风险

联合国儿童基金会表示，以色列不允许运入用于修复加沙城谢赫·拉德万集水池的设备。该机构称，该集水池受到污水污染，强降雨后可能溢出，从而造成洪涝和疾病传播风险。

联合国儿童基金会发言人詹姆斯·埃尔德表示，该机构一年来一直与以色列当局及美国总统唐纳德·特朗普的和平委员会合作，制定一项耗资300万美元的修复计划。他称，以色列军事机构COGAT近日拒绝了该项目。

世界卫生组织代表克里斯蒂安·林德迈尔评估称，加沙地带近100万流离失所者处于中等或高洪涝风险地区。本周的强降雨已淹没数以万计为流离失所巴勒斯坦人搭建的帐篷。

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