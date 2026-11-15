哈马斯在拉法的旅指挥官萨米尔·阿布·尤尼斯在加沙地带南部汗尤尼斯的一次以色列空袭中身亡。哈马斯的军事分支卡桑旅周日表示，这名53岁的指挥官于周六死亡。以色列军方确认了其死亡。

汗尤尼斯地区的袭击

据CBC World报道，以色列军方表示，其在加沙地带南部的一次夜间袭击中打死了阿布·尤尼斯。医护人员称，空袭目标是他，当时他位于汗尤尼斯阿尔马瓦西地区的一条街道上。他们还报告了伤者。

曾指挥拉法的旅

据以色列军方消息，阿布·尤尼斯于9月15日前任指挥官纳埃尔·阿布·奥贝德死亡后，接管了拉法的该旅。哈马斯表示，阿布·尤尼斯于1991年加入该组织的武装分支，在被任命为指挥官前曾在拉法担任多个高级行动职务。

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阿布·尤尼斯的葬礼于周日下午在汗尤尼斯举行。哈马斯表示，他曾协助策划和指挥2023年10月7日对以色列的袭击。

2025年10月达成的停火协议停止了大规模战斗，但并未停止以色列在加沙地带的袭击。加沙卫生部门称，自停火生效以来，至少有1600名巴勒斯坦人死亡。

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