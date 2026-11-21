周五和周六，加沙地带共有9名巴勒斯坦人死亡。加沙民防机构称，周五有6人死亡；巴勒斯坦媒体则报道，周六另有3人死亡。

民防机构表示，针对该飞地中部布赖杰难民营的袭击造成4人死亡。以色列无人机袭击还分别在代尔拜拉赫和努赛赖特难民营造成各1人死亡。周六，以色列对加沙城发动空袭，造成3人死亡，另有人员受伤的报道。

停火期间的袭击

据《The National》报道，这些袭击发生时，哈马斯与以色列之间于去年10月达成的停火协议仍然有效。周五，以色列军方表示，其打击了哈马斯军事派别的数名成员。前一天，军方结束了在加沙地带中部进行的、动用坦克的一日地面行动。

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该飞地的人道主义局势仍然严峻。《The National》指出，由于以色列的袭击，大多数居民被迫离开家园；自2023年10月7日哈马斯领导的袭击后战争爆发以来，至少80%的建筑物遭到损坏。由于预计将出现降雨和气温下降，情况可能进一步恶化。

和平委员会的警告

负责确保停火落实、获美国支持的和平委员会本周警告称，相关协议存在破裂风险。据美联社报道，其报告称，对这一进程的主要威胁是商定决定与实地局势之间的脱节。

和平委员会高级顾问乔什·格伦鲍姆对以色列媒体Ynet表示，如果以色列继续阻碍重建该飞地的计划，该机构可能将加沙移交给联合国。他表示，以色列在履行总理本雅明·内塔尼亚胡向美国总统唐纳德·特朗普作出的承诺方面没有取得进展。该媒体还写道，以色列一直限制人道主义援助进入加沙地带。

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