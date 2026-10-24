据医务消息人士称，周六在巴勒斯坦加沙地带，两名巴勒斯坦人（其中包括一名女性）因以色列袭击死亡，另有四人受伤。阿纳多卢通讯社对此进行了报道。

拜特拉希亚和加沙市的袭击

医务人员表示，法蒂玛·阿布·拉班在加沙地带北部拜特拉希亚的塔勒·达哈卜地区死于以色列炮火。另一名女性在拜特拉希亚遭以色列炮击，颈部受伤。

在加沙市西部的拉马勒地区，年轻的巴勒斯坦人穆罕默德·阿南·拉瓦格死亡。另有三人受伤，医务人员评估其中一人的状况为严重。目击者称，一架以色列无人机向拉马勒巴勒斯坦体育场附近的行人至少发射了一枚导弹。

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关于炮击的消息

当地消息人士称，黎明时分，以色列无人机向加沙市东部图法赫街区内、靠近以色列军方控制区域的居民已弃置房屋投下装有炸药的箱子。据他们称，此举伴随着来自军用车辆的密集射击。

以色列海军舰艇还开火并炮击了加沙市海岸。未有关于因此造成伤亡的报道。

根据加沙卫生部的最新数据，自2025年10月10日生效的停火协议遭以色列违反，已导致1547名巴勒斯坦人死亡、5559人受伤。该部门还表示，自2023年10月以来，加沙地带已有超过7.4万名巴勒斯坦人死亡，超过17.5万人受伤。

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