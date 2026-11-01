在澳大利亚昆士兰州欣钦布鲁克地区，77%的当地调查参与者表示难以支付保险费。该地区议会的调查共有305名受访者参加。大多数家庭拥有某种形式的保险，但议会也记录了保险保障不足的问题。

2025年洪灾后，英厄姆居民面临合同不续保或保单费用大幅上涨的问题。正如ABC News报道，农舍业主米歇尔·耶茨表示，Sure Insurance在房屋被淹后终止了她的保单。她称，另一家公司提供的年度保险费用为2.8万美元。

合同不续保

ABC News查阅了Sure Insurance关于2026年合同不续保的通知。文件指出，该公司修改了承保规则，不会为过去五年内曾因洪水提出理赔申请的房产提供保障，也不会为面临20年一遇洪水损害风险的房地产提供保障。

Sure Insurance表示，该公司为英厄姆四分之一的已投保房产提供保险，并定期审查承保规则，以评估能否继续以公平价格提供保障。

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保单成本上涨

英厄姆保险经纪人基兰·沃尔皮表示，一些公司不为洪水风险高的房产提供保障，而另一些公司则设定客户无法负担的费率。他表示，在此类地区，年度保险费为1万至2万美元的报价很常见。

英厄姆居民马修·波特说，在续保Allianz Insurance保单时，他的保险费一年内上涨了72%。Allianz解释称，这与该地区天气事件发生得更频繁、强度更大，以及保险赔付成本上升有关。2025年昆士兰州北部的洪灾造成了3.27亿美元的已投保损失。

澳大利亚保险委员会表示，英厄姆的保险保障仍然可获得，但在经常遭受严重洪水影响的地区，保费反映了风险水平。欣钦布鲁克市长拉蒙·贾约称，当地保险市场的状况是市场失灵。

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