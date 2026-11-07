在澳大利亚霍巴特，护士和助产士在皇家霍巴特医院和退伍军人康复中心暂停工作。澳大利亚护士与助产士联合会（ANMF）成员以及卫生与社区服务工会举行集会，反对塔斯马尼亚州政府提出的薪酬方案，澳大利亚广播公司新闻报道。

政府的首项提案规定，新协议第一年加薪3%，第二年加薪2.75%，第三年加薪2.5%。三年合计为8.25%。此前适用于护士和助产士的集体协议已于6月到期。

安全方面的诉求

精神健康服务护士威尔·林肯对集会参与者表示，医疗工作者报告称，他们曾遭到殴打、脚踢、吐口水、言语辱骂、威胁和恐吓。据他所说，护士和助产士不仅要求承认暴力和攻击行为问题，还要求实施有效的保护、支持和恢复措施。

ANMF州秘书艾米莉·谢泼德承认，该提案包含积极条款，包括为部分员工设立新的津贴。与此同时，她表示，工会成员感到失望，因为一些优先事项没有被纳入提案，或没有得到充分解决。

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特别是，该提案中用于应对创伤性事件后果的额外休假日仅适用于精神健康服务、急诊科和重症监护室的工作人员。谢泼德强调，不同部门的护士和助产士都会面临创伤性事件。

工会称人员短缺

皇家霍巴特医院非工作时间护士主管、ANMF塔斯马尼亚分会主席詹姆斯·劳埃德表示，员工正面临疲劳、压力和职业倦怠。他说，医院早班期间可能有超过20个空缺职位，而可用于填补这些职位的临时工作人员只有三四人。

护士奥德丽·麦卡利斯特还提出了持续16至20小时的双班问题。她援引一项研究称，连续清醒超过17小时可能造成的能力受损程度，与血液酒精浓度为0.05%时相似。

塔斯马尼亚州政府发言人对澳大利亚广播公司表示，当局力求确保提高工资并改善工作条件，并正与工会就后续措施开展建设性合作。

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