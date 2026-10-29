根据地方选举的中期结果，澳大利亚霍巴特市议会可能自1954年以来首次完全由男性组成。在计票20%后，独立弗兰克林选区议员彼得·乔治的前政治助理蒂芙尼·阿什当位居议会第九席、也是最后一个当选席位，ABC News Australia报道。

第九席之争

在计入偏好票后，现任议员本·洛伯格仅落后阿什当3票。现任议员路易丝·埃利奥特、泽琳达·舍洛克和路易丝·布卢姆菲尔德也仍然落后，但与洛伯格的差距很小。

选举分析人士凯文·博纳姆称，争夺市议会九个席位的竞争十分激烈。如果洛伯格超过阿什当，且其余席位不发生变化，九名议员将全部为男性。根据市议会档案，上一次全男性议会于1954年结束，当时律师梅布尔·米勒当选为首位进入议会的女性。

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市长选举与其他城市的结果

在霍巴特市长职位的竞选中，资深记者兼作家查尔斯·伍利在部分计票后以23.8%的得票率领先。博纳姆还表示，早期结果显示霍巴特选民偏好正向右翼候选人转移：按他的估计，市议会可能的力量对比为五席对四席，两个阵营之间相差约100票。

在休恩谷，霍巴特市议会传播经理阿比·麦基本将成为新市长。她获得50.17%的选票，将接替离任的萨莉·多伊尔。在朗塞斯顿，市长马修·加伍德以53.2%的得票率连任新一届任期。

现任德文波特市长艾莉森·贾曼获得了超过9000张第一偏好票。她表示，优先事项之一将是推动德文波特与邻近市政区合并。今年塔斯马尼亚地方选举的投票率超过85%，略高于上一次选举。

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