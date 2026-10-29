香港高等法院以袭击36岁新加坡游客姜雯罪判处19岁的安森·丘监禁八年。2025年6月，当这名女子在湾仔区上车时，他向她泼洒腐蚀性液体，Channel NewsAsia报道。

袭击后果

受害者遭受二级烧伤。提交给法院的医疗报告显示，烧伤面积约占其体表面积的10%至11%，主要集中在面部和四肢。该女子住院61天，接受了数次清除受损组织和植皮手术，返回新加坡后继续接受治疗。

高等法院法官安德鲁·陈兴伟表示，这次袭击将给受害者带来终身影响。据《英文虎报》报道，该女子被诊断患有创伤后应激障碍，并留下永久性疤痕。

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有预谋的犯罪

袭击发生时，丘17岁。他身穿黑衣，戴着帽子和口罩，并逃离了现场。证据显示，在犯罪发生前数日，他曾在湾仔布罗斯街勘察现场。

丘后来主动前往警局，但没有解释为何选择这名女子。法庭未说明他是否认识受害者。根据为法院准备的报告，被告告诉缓刑官员，这是一次有偿任务：他被承诺获得1万港元，约合1280美元。

丘承认一项以造成严重人身伤害为意图投掷腐蚀性液体的罪名。法官确定量刑起点为12年，但因其认罪而减刑三分之一。

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