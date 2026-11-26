在中国香港，数百人在王福阁住宅区火灾一周年前夕参加了追悼仪式。这场火灾造成168人死亡。仪式在天主教圣母无原罪主教座堂举行。

据《日本时报》报道，仪式期间，四名在火灾中失去亲人的人士宣读了所有遇难者的姓名。部分在场者落泪。主持仪式的多明我·陈神父强调，每一名遇难者都是独特的人，而不只是一个数字。

悲剧周年

2025年11月26日的火灾烧毁了王福阁住宅区的七栋公寓楼，并持续了两天。据该报报道，这是自1980年以来全球住宅建筑中死亡人数最多的火灾，也是香港七十多年来最严重的灾难。

在火灾中失去三名家人的珍妮·林牧师表示，时间并未减轻她的痛苦。她说，大火可以摧毁家园并夺走生命，但无法摧毁对逝者的爱和对他们的记忆。

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调查与限制

当局不计划举行官方纪念活动，担心悼念可能带有政治性质。与此同时，天主教和佛教宗教机构已安排祈祷活动。在火灾现场附近，数十人在指定区域献花。

香港第二高阶官员陈国基表示，政府将协助举行合法活动，但警告不要扰乱秩序。中国政府的港澳事务办公室也警告，有人可能以悼念悲剧为名制造混乱。

由法官主导的调查上月得出结论，火灾可能由烟头引发，并通过建筑外墙的防护网迅速蔓延。当局承认，这场悲剧暴露出在建筑维护和消防安全的监管与监督方面长期存在的缺陷。警方表示，已就这场火灾拘捕40人。

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