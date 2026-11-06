约60万枚先进的英伟达H200人工智能芯片正储存在香港，等待运往中国。Channel NewsAsia报道称，援引两名知情人士的话称，尽管中国科技公司存在需求，北京至今仍未批准大批量进口。

供应有限

据该媒体的三名消息人士称，中国近几个月允许进口部分H200芯片。一名消息人士表示，数家中国大型互联网公司各获得约1万枚此类芯片。

小批量芯片也通过中间商和间接路线供应，但这些供应的数量未予说明。中国工业和信息化部、国家发展和改革委员会、英伟达，以及阿里巴巴、字节跳动、DeepSeek和腾讯均未回应置评请求。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对算力的需求

H200并非英伟达最新的人工智能处理器，但中国同类产品的能力尚未达到其水平。结合英伟达的软件，该芯片可用于训练人工智能模型。

自2022年以来，美国出口管制限制中国获得先进的英伟达芯片及其生产设备。报道称，在美中贸易谈判后，美国总统唐纳德·特朗普政府去年允许英伟达向获批准的中国买家销售H200。

在供应有限的背景下，非官方市场的价格上涨。10月底，一台配备8枚H200的服务器在中国大陆报价超过600万元人民币，约合90万美元，约为一年前的三倍。配备更新款Blackwell芯片的服务器报价每台超过2000万元人民币，这些芯片同样受到美国出口限制。

关注我们在