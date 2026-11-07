在澳大利亚格雷斯米尔，木匠乔什·桑德和他的学徒哈里·坦布里奇向93岁的伊恩·巴顿提供了帮助。巴顿在家中摔倒，手腕严重受伤。ABC News报道，在被送往罗克汉普顿医院后，这名男子情况稳定。

医护人员到达前的救助

桑德和坦布里奇在格雷斯米尔一条安静街道上搭建凉棚，临近8:00时，他们听到了伤者妻子乔伊·巴顿的呼救声。他们在后院发现了伊恩·巴顿。他端着一碗燕麦粥时被一个小斜坡的边缘绊倒并摔倒。

桑德表示，该男子在摔倒时割破了手腕上的一条动脉。起初，这名木匠用厨房毛巾紧紧包住其手腕，但这不足以减缓出血。随后，桑德从屋内拿来伤者妻子的一条连衣裙，坦布里奇则从工作车辆中拿来胶带。

两人包扎了紧压敷料并制作了临时止血带，在救护车到达前持续压迫伤口。

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等待救护车持续了40分钟

桑德称，在约40分钟等待救护车的过程中，伊恩·巴顿多次失去意识，两人试图让他恢复意识。当他们注意到伤者开始窒息时，坦布里奇从他嘴里取出了假牙，以免妨碍呼吸。

救护车将巴顿送往罗克汉普顿医院。昆士兰救护服务部门表示，格雷斯米尔当地的救护人员当时工作负荷很大，但已尽可能迅速地作出响应。该部门还感谢社区成员迅速反应，并在医护人员到达前提供帮助。

乔伊·巴顿称这两名男子为英雄，并表示他们救了她丈夫的命。家人希望伊恩·巴顿在手术后能于未来几天内回家，但他的康复可能需要数月时间。

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