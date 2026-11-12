尽管欧元区大多数其他国家的这一指标有所下降，希腊2023年的财富不平等程度仍高于2010年和2014年。Anadolu Agency援引欧洲中央银行的一项分析报道了这一消息，该分析被希腊报纸《Kathimerini》引用。

危机对家庭财富的影响

分析显示，整个欧元区的财富分配不平等在2010年至2014年间加剧，但随后降至接近危机前的水平。与此同时，希腊、西班牙、意大利、葡萄牙、塞浦路斯希腊行政当局和爱尔兰的这一水平仍显著较高。

2010年初，对希腊公共债务可持续性的担忧引发了深度衰退。扩大财富差距的主要因素之一是房地产价值下跌：拥有抵押贷款的家庭其住房价值下降，而未偿债务金额没有变化。

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储蓄与住房可及性

低收入家庭将储蓄用于基本需求，而较富裕群体更快地从股票市场复苏中获益。受危机影响国家的财富不平等系数一直上升至2021年，并在2023年仍高于2010年和2014年的水平。在欧元区其余地区，该系数降至危机前数值以下。

欧洲央行将这一差距的持续存在尤其归因于经济脆弱家庭重建储蓄的困难，以及住房拥有率的下降，特别是在年轻人群体中。尽管有政府支持，不平等现象在疫情期间以及2021年至2023年的通胀飙升期间也持续存在。

此外，Eurostat数据显示，2025年，50.5%的希腊居民无法支付意外开支——这是欧盟最高比例。欧盟整体平均水平为29.2%。

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