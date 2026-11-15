位于英国爱丁堡的 Rockstar North 工作室向记者展示了《侠盗猎车手 VI》——这款游戏系列的新作已开发超过十年。据《卫报》报道，故事将围绕两名年轻罪犯露西亚和杰森展开；他们藏身于虚构的莱昂尼达州，那里有以迈阿密为原型进行讽刺创作的罪恶城。

角色关系

在大多数章节中，玩家可以在露西亚和杰森之间自由切换。当角色分开时，玩家可以安排他们的短信往来和电话交谈。两人一起时，玩家可以带他们去健身房、酒吧、冥想静修活动，或去抢劫商店。

Rockstar North 联合负责人、GTA VI 三名创意负责人之一罗布·纳尔逊表示，玩家将负责角色关系的发展。据他所说，露西亚和杰森能否维持恋爱关系将取决于玩家的行为。游戏还将允许玩家让角色牵手。

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犯罪的后果

与该系列前作一样，GTA VI 将是一款关于犯罪的游戏，但开发者鼓励玩家采取更谨慎的行动。起初，杰森和露西亚只能撬开廉价汽车的点火装置，并打开简单的锁。对于更复杂的抢劫，玩家必须侦察目标、寻找备用入口和保险箱密码、关闭监控摄像头或窃取录像。

纳尔逊指出，犯罪仍是《侠盗猎车手》的重要组成部分，但玩家的行为将影响游戏进程。开发者试图在不限制用户自由的同时，加入可能鼓励玩家对角色产生共情的机制。

据该报报道，来自不同国家、近5000人的团队参与了 GTA VI 的开发，不过位于爱丁堡的 Rockstar North 仍是核心开发中心。该游戏的开发以某种形式始于2015年；独立估算认为其制作成本超过10亿美元，但 Rockstar 未予证实。该系列前作《GTA V》于2013年发布，销量达2.3亿份。

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