在几内亚比绍，检方在海关工作人员奥洛夫·若昂·戈梅斯·桑布死亡案中，以加重情节的谋杀罪和财产损坏罪起诉了11名嫌疑人。据《The Rio Times》报道，桑布于2026年9月27日在该国首都比绍死亡。

检方说法

该媒体援引由两家当地媒体转述的检察院声明报道，一群人追赶桑布乘坐的车辆，将其拦下，损坏车辆并殴打了这名海关工作人员。检方认为，11名嫌疑人作为共同实行犯共同行动。

一家当地媒体还报道称，人群据称毫无根据地将桑布与一起企图绑架儿童事件联系起来。这一说法被作为有关刑事诉讼报道的一部分引用。

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审前羁押

据检方称，全部11名嫌疑人均被审前羁押。他们可以对指控提出上诉：当地消息来源给出了不同的期限——六天或八天。如果未在规定期限内提出申诉，案件将移交法官进一步审理。

桑布是海关文职工作人员，曾领导几内亚比绍东部加布市海关管理局的反欺诈部门。国民警卫队指挥部表示，他并非该安全部队的工作人员。《The Rio Times》指出，其未看到检察院声明的原件。

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