在日本，来自面临经济困难家庭的27%高中一年级学生在选择教育机构时，因非学费相关支出而未考虑私立学校。4月，私立高中的教育已实行免费，但家庭仍需支付入学费及其他学校费用，《日本时报》报道。

入学后的费用

Save the Children Japan于5月和6月在参与该组织儿童援助计划的家庭中开展了调查。该组织收到了550份适合分析的答复：其中包括来自全国不同地区的125名初中和高中一年级学生，以及425名家长。

子女就读私立高中的半数家长将孩子可能因经济原因不得不辍学的风险列为入学时的主要担忧之一。

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进入私立高中时的学校费用平均金额，包括设施维护费和空调费，达到147,526日元，约合932美元。这是上一年数据的两倍多。平均入学费为173,135日元，约为一年前的1.2倍。校服、运动服和通勤月票的支出也有所增加。

笔记本电脑和平板电脑

超过60%的受访家长和学生表示，电脑和平板电脑应作为学校设备提供，因为购买这些设备对家庭而言成本高昂。此类设备的补贴或资助覆盖了54.7%的公立学校学生，而私立机构学生中仅有7%能够获得。

私立高中学生家庭购买设备的平均支出约为10万日元。Save the Children Japan代表三代田代表示，价格上涨和经济负担正在影响儿童受教育的权利，尤其是在经济脆弱家庭中。

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