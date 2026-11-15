日本枚方市的大阪府警方以涉嫌杀害3岁女儿埃雷娜为由，逮捕了33岁的肯太郎·加纳奥。孩子的母亲、33岁的里约·加纳奥也因涉嫌未妥善履行监护人职责被拘留。《日本时报》报道。

调查人员的说法

女孩身上发现数十处瘀伤。警方认为，肯太郎·加纳奥长期对女儿实施暴力。根据调查，8月2日，该男子殴打孩子的头部、背部和腹部，警方认为这导致了她死亡。

执法人员认为，该男子强迫女孩在踏脚凳上上下行走，并称之为步行训练。调查人员称，当她停下来时，父亲勃然大怒并袭击了她。8月3日上午，他发现孩子没有呼吸后叫了救护车。

尸检发现，女孩患有急性硬膜下血肿和脑挫伤。她还出现食道破裂，导致创伤性双侧气胸、呼吸困难和死亡。

有关可能存在暴力的报告

起初，父母告诉调查人员，女孩是自己摔倒的。与此同时，了解调查进展的消息人士称，在自愿接受讯问时，肯太郎·加纳奥表示，他此前曾作为管教的一部分打过女儿的背部。

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截至7月的大约一年间，枚方市政府收到了约5起有关埃雷娜可能遭受暴力的报告。在7月21日接到报告后，官员发现她脸上有两处瘀伤，但父亲当时否认使用暴力。

当地儿童咨询中心尽管收到市政府有关可能存在暴力的信息，却没有采取措施，包括没有将女孩置于保护性监护之下。该中心认为，应由市政府向父母提供指导。枚方市市长高桥伏见表示，市政府严肃对待此案，并将努力防止类似悲剧再次发生。

大阪府的措施

根据儿童与家庭厅专家委员会的数据，日本在2024财年有50名儿童因身体暴力或忽视需求而死亡。其中近70%未满一岁，另有7人年龄在1岁至5岁之间。

自2021年4月起，大阪府内咨询中心发现的所有虐待儿童案件信息都会每月转交给警方。然而，警方直到埃雷娜住院后才得知此案。该府计划从2027年4月起改为实时共享这类信息。

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