在三天假期后，日本国债价格上涨：基准10年期国债收益率下降7个基点，至2.715%。5年期国债收益率下降5.5个基点，至2.125%，《日本时报》报道。

股市同步上涨

日本国债市场走强，尽管日经225指数在交易中一度上涨5%。股市上涨被归因于，在黄仁勋重返英伟达管理层后，市场对人工智能投资放缓的担忧有所减轻。

Lombard Odier驻新加坡高级宏观策略师霍明·李认为，对能源市场中断以及美联储2027年政策的预期趋于平静，推动了日本债券的积极表现。

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对日本央行决策的预期

法国巴黎资产管理高级债券策略师木村龙太郎指出，长期收益率下降可能受到日本国债空头头寸平仓的支持。同时，与人工智能相关公司的股票强劲反弹，可能削弱金融市场的避险情绪，并再次使日本央行12月加息的可能性受到关注。

木村表示，日本大型机构投资者目前仍避免采取积极行动，正在评估围绕英伟达的消息对全球经济和人工智能投资的重要性。投资者也在等待周三进行的40年期国债拍卖，该拍卖可能为日本主权债务需求提供更多信号。

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