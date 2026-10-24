10月24日，日本修订后的《皇室典范》生效，旨在应对皇室成员人数减少的问题。新规定允许将出身于原皇室支系、父系血统的男性收养进入皇室，也允许皇室女性在结婚后继续留在皇室，《日本时报》报道。

前一天，首相高市早苗访问东京皇居，向德仁天皇通报修订后的法律。内阁官房长官木原稔表示，在实施新制度时，应尊重所有相关人士的自由意愿。

同一家庭内的不同身份

政府强调新法的重要性，但一些实际问题仍未明确。尤其是，皇室女性的丈夫和子女是否会参与公共职责，以及他们将获得何种级别的安保，尚不清楚。

皇室女性成员将同时被登记在皇室族谱和基本居民登记册中。由于她们没有姓氏，登记册中将只标注她们的名字。与此同时，她们的丈夫和子女将不具备皇室成员身份。这造成了同一家庭成员拥有不同身份的情况。

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外界也对皇室的政治中立性表示担忧：皇室女性没有投票权，也不能参选，而她们的丈夫和子女作为普通公民则拥有这些权利。对于现有的女性皇室成员，法律规定了过渡性选择机制——婚后留在皇室或退出皇室。由于公众关注这些决定，她们可能面临心理压力。

继承问题尚未解决

目前尚不清楚是否会有人愿意通过收养加入皇室。具备资格者为年满15岁、未婚、没有子女且父系出身于原皇室支系的男性。专家估计，原有11个支系中的4个支系约有10人可能符合标准。

这11个支系于1947年脱离皇室，而它们与现任天皇的共同祖先生活在约600年前的室町时代。反对党称，这些支系的代表与现今皇室是“几乎完全陌生的人”。还有警告称，收养计划可能构成按出身进行的歧视，而这种歧视受宪法禁止。

修订后的法律反映了首相维持皇位由男性血统继承的方针。与此同时，允许女性天皇在位的问题被搁置。议会的一项附加决议规定，将继续审议实现稳定皇位继承的措施，尽管政府目前不计划立即成立专家委员会。

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