Global Fleet Sales已指定日本公司Space Factory为授权合作伙伴，向日本的政府、国防和人道主义车队供应福特皮卡和厢式货车。正如Motor1报道，该协议并不意味着恢复福特新车在该国的零售销售。

面向政府机构的车辆

潜在客户将包括日本各部委、地方政府、日本自卫队和非政府组织。据Motor1援引PickUpTruckTalk的消息，拟供应的车型包括Ranger、Ranger Super Duty和F-150皮卡，以及Super Duty系列——F-250、F-350、F-450和F-550。还计划提供Everest SUV和Transit厢式货车。

作为RMA Group子公司的Global Fleet Sales将负责车辆供应和技术信息。Space Factory将负责与客户协调、进口、日本注册、交付及后续维护服务。这家日本公司的员工已接受福特车辆维修培训。

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按订单进行特殊改装

泰国的RMA Special Vehicles将为个别项目进行特殊改装。其中包括救护车、紧急救援车辆和用于严苛越野条件的运输车辆。可能的改装包括通信和照明系统、额外储物系统、悬架和电气设备。

每辆车的产地和规格将根据日本注册和监管要求逐一评估。根据配置，Ranger Super Duty的最大载重据称可达1982公斤，并可牵引重达4500公斤的带制动拖车。价格、订单数量和具体交付时间尚未公布。

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