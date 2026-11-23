日本研究人员开发了一项定位技术，可帮助电动汽车更精准地停在无线充电平台上方。该系统可确定车辆充电线圈相对于地面充电装置的位置、距离和角度，Live Science报道。

为何精准定位很重要

无线充电通过磁场传输能量：地面平台中的发射线圈产生交变磁场，在车辆下方的接收线圈中感应出电流。该电流为电动汽车电池充电。然而，线圈之间即使发生轻微偏移，也可能降低这一过程的速度和效率。

为确定最佳位置，新系统使用短距离无线电信号。车辆充电线圈周围安装了四个超宽带无线电设备，它们与布置在充电平台周围的四根天线交换信号。

实验室测试结果

该系统测量无线电波在设备与天线之间的传播时间，以及信号到达车辆传感器时的微小差异。这使得计算充电线圈相对于地面装置的位置和角度成为可能。

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在使用缩小版车辆模型进行的实验室试验中，该技术确定线圈位置的精度达到2.32毫米，其朝向的精度达到0.25度。对无线电信号失真的校正将定位误差降低了约五倍。

可能的应用

研究作者认为，这项技术可能对无人驾驶出租车及其他需要在无人协助下充电的自动驾驶车辆有用。研究第一作者、大阪大学信息科学与技术研究生院硕士生Ryotaro Hada表示，团队致力于推动这样一种情形的实现：电动汽车在停车后即可充电，类似于智能手机在无线充电器上充电。

研究结果于8月26日发表在IEEE Open Journal of Vehicular Technology。科学家指出，该系统仍需在户外、全尺寸电动汽车以及实际充电条件下进行测试。

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