据《日本时报》报道，日本北海道岛罗臼町海岸设置了一座名为“海洋电话”的木制电话亭，家属可在这里于心中与2022年“Kazu I”观光船事故后遇难或失踪的亲人交谈。

追忆之地

电话亭设在位于知床半岛东部的罗臼海岸。这座约两米高的木制建筑有蓝色屋顶和白色外立面，其门和内部以受天空启发的色彩装饰。亭内放有一把椅子、一张桌子和一部未接入电话网络的旧式黑色电话。

这座电话亭由63岁的当地渔民樱井健二发起设置，他曾参与事故失踪者的志愿搜寻工作。在与一名失去亲人的男子及其他人商议后，樱井决定建造这一场所，因为在悲剧发生地建设纪念碑没有希望。工程于4月开始。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

缅怀乘客和船员

2022年4月，“Kazu I”观光船在知床半岛附近发生事故，20名乘客和船员死亡，另有6人失踪。帮助设置电话亭的其中一名男子在事故中失去了当时7岁的大儿子和42岁的前妻。两人至今仍被视为失踪。

电话亭旁铺设了通向大海的木制轨道，因为这名男子的儿子喜欢高速列车。该男子说，如今他有了一个能在同一片知床海边静静追忆亲人的地方。

关注我们在