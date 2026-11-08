11月8日夜间，日本中部发生5.7级地震。据当地媒体报道，至少24人受伤，商店橱窗受损，列车运行一度受到影响，Channel NewsAsia报道。

损失和伤者

据日本气象厅消息，震动于凌晨1时04分在东京以西的静冈县记录到。未发布海啸预警。当局未报告死亡人员。

爱知县一名应急服务部门官员向法新社表示，他收到了16起人员受伤报告，其中大多数伤势较轻。在相邻的静冈县，至少3名女性寻求医疗帮助。其中包括一名90多岁的女性，她在震动期间从床上跌落，肩部受伤。

《中日新闻》和东海电视台分别报道称，爱知县和静冈县至少有24人受伤。爱知县丰桥市一家汽车经销店的窗户在地震后被震碎，而丰田市一家大型书店的商品从货架上掉落。

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交通中断

11月8日上午，地震导致地区列车一度延误和停运，其中包括新干线高速列车。大阪也感受到了震动。据当地媒体报道，当地一名外国居民因受到震动惊吓从二楼公寓跌落后被送往医院。

熊本发生第二次地震

当天10时53分，日本气象厅在熊本地区记录到一次4.3级地震。未收到第二次震动造成严重破坏或人员受伤的报告。

日本位于环太平洋火山带，每年都会经历数百次地震。

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