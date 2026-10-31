在日本东京西北部的西上宫考古遗址，发现了一尊可能描绘巫女祭司的拟人埴轮陶俑。这件文物是在一座5世纪墓冢周围的壕沟中发现的。Live Science报道称，消息援引群马县政府的声明。

大型墓冢旁的发现

这尊陶俑保存下来的部分高约40厘米，包括头部和躯干，因此其原本尺寸要大得多。发现它的墓冢直径约45米。考古学家推测，这尊埴轮最初立于墓冢内发现的一具船形石棺旁，后来沿斜坡滑入壕沟。

研究人员在西上宫遗址记录了近十座可追溯至5至6世纪的古坟。日本历史上的古坟时代大约持续于300年至710年。在这一时期，埴轮陶塑被用作献给死者的祭品，也常被视为逝者灵魂的容器。自2020年以来，该遗址一直在发掘主墓冢，今年发现这尊陶俑正是在此次发掘过程中。

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巫女形象的特征

专家将这尊陶俑与巫女形象联系起来——巫女是女性萨满，也被称为神社侍女。根据消息来源，在神道教中，巫女是人类世界与精神世界之间的媒介。在古坟时代，她们主持重要的葬礼仪式，并提供精神指引。

陶俑可见带发髻的传统岛田发型，这是作出这一解读的依据之一。其双腕佩有带红色颜料的陶制手镯，手指雕塑得十分细致，躯干上还能看到一条红色腰带。雕像左手握着一件权杖形的仪式器物。这尊埴轮目前在涩川市群马县考古研究中心发掘信息博物馆展出。

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