在日本东北部的大崎市，农民与地方政府共同在稻田中安装了逾5000座小型土堤。这些土堤旨在将多余的水保留在田地中；官员希望此举有助于减轻居民区洪灾的影响，Mongabay报道称。

大崎市曾在2015年、2019年和2022年遭遇内涝，当时强降雨冲毁了河堤。市政府官员将此类事件日益频繁的原因之一归咎于气候变化。日本气象厅的数据显示，该国强降水正变得更加频繁且更强。

作为蓄水池的农田

稻田设有抬高的田埂，可蓄存种植水稻所需的水。它们能够通过两种方式缓解洪水：暂时储存水，并让水渗入土壤。这会减缓水流入灌溉渠道和河流的速度，并可能降低供水系统的峰值负荷。

所谓的田间堤坝安装在稻田的排水口中。其开口比普通出水口更窄，因此水从田中流出的速度更慢。大崎市自2021年以来与农业组织及县政府共同推广这一做法。该市数据显示，堤坝已安装在大崎市约20%的稻田上，面积约1700公顷。

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保护农地与生物多样性

研究人员强调，在更强暴雨的情况下，大型混凝土河坝和堤防可能不足以抵御洪水。与此同时，稻田作为蓄水手段的有效性取决于具体地区和降水特征。

截至2025年，日本农业用地总面积约为420万公顷，其中约230万公顷为稻田。自20世纪60年代初以来，该国农业用地面积已减少约30%。科学家指出，将农田开发为住宅、商业设施或太阳能发电站，通常会降低其蓄水能力。

稻田也是人工湿地，据研究估计，为约5000个物种提供栖息地。大崎市有两处《拉姆萨尔公约》湿地：Kabukuri-numa湿地及其毗邻的稻田，以及Kejo-numa水库。它们为迁徙大雁和其他动物提供栖息地，同时也有助于滞蓄洪水。

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